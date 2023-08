Die Zipsendorfer ihrerseits erlebten in Babelsberg eine Startviertelstunde zum Vergessen. Das Gegentor in der zweiten Minute, dazu die Kopfverletzung von Nils Miatke, der auch am Sonntag fehlen wird. Doch wie sich die Mannschaft – mit Ben Keßler stand nur ein Neuzugang in der Startelf – danach geschlagen hat, nötigte Respekt ab. Zwar setzte sich Babelsberg am Ende mit 2:1 durch, Chancen auf ein Remis hatte der ZFC allemal. Zwei alte Probleme standen dem möglichen Punktgewinn im Weg. Hinten gab es in zwei, drei entscheidenden Szenen die falschen Entscheidungen. Beim 0:1 konnte Babelsberg ungehindert flanken. Die Fouls vor dem Elfmeter (Keeper Justin Fietz parierte stark) und dem vorentscheidenden Freistoß waren unnötig, weil nicht in höchster Not begangen. Und vorn brauchen die Meuselwitzer noch zu viele Gelegenheiten für einen eigenen Treffer.