Das Architekturbüro Delugan/Meiss hat sich mit seinem Entwurf für den "Tower West" in der ICE-City Erfurt durchgesetzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

ICE-City Hochhaus aus Holz für Erfurt: So soll der Tower West aussehen

Nahe des Hauptbahnhofs wird sich das Gesicht der Thüringer Landeshauptstadt in den kommenden Jahren massiv verändern: In der sogenannten ICE-City in Erfurt sollen unter anderem zwei Hochhäuser entstehen. Für den "Tower West" wurde jetzt der Siegerentwurf vorgestellt.