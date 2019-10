KZ-Gedenkstätte Buchenwald Grabungen im Steinbruch gehen weiter

Bis nächste Woche sollten die Grabungen dauern, nach zwei bestimmten Stollen hatte man in der Wand des ehemaligen Steinbruchs gesucht. Bereits am Montag waren beide Eingänge freigelegt. Die Stollen waren in gutem Zustand, aber leer. Sie sahen aus, wie nicht zu Ende gebaut. Alle Projektpartner - das Landesamt für Archäologie, die Gedenkstätte Buchenwald, der MDR und die Bergbaufirma Mitteldeutsche Montan GmbH - trafen sich am Mittwoch, um das weitere Vorgehen zu beraten.