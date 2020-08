Die Wölfin Ayla ist im alternativen Bärenpark in Worbis (Eichsfeld) gestorben. Wie der Park auf seiner Homepage mitteilt, wurde Ayla am Montag leblos in der Freianlage gefunden. Ein Fremdeinwirken sei nicht festgestellt worden. Ayla wurde 2006 im Bärenpark Worbis geboren. Sie entstammt einem Rudel Timberwölfe, das der Park 1998 aus einem maroden Privatbesitz in Türkheim (Bayern) übernommen hatte. Die Wölfin wurde 14 Jahre alt.