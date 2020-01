Bad Langensalza Friederikentherme wird zur Großbaustelle

Die Friederikentherme in Bad Langensalza wird in diesem Jahr zur größten kommunalen Baustelle. Laut Stadtsprecher Emanuel Cron beginnt der Umbau der Sauna, der Physiotherapie und des Außenpools. Die Stadt will acht Millionen Euro investieren. Entstehen sollen neue Räume und barrierefreie Zugänge. Der Pool im Außenbereich erhält eine Abdeckung.