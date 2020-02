Das Land Thüringen will den Abschuss der Wolfshybriden am Standortübungsplatz Ohrdruf (Kreis Gotha) erleichtern. Das kündigte am Montag das Umweltministerium an. Laut Umweltstaatssekretär Olaf Möller tritt am 25. Februar eine spezielle Verfügung des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Kraft. Darüber wurden am Montag bereits Jäger und Jagdverbände informiert. Trotz großen Einsatzes sei es bisher nicht gelungen, die Wolf-Hund-Hybriden zu erlegen, hieß es. Mit der neuen Regelung hoffe man auf bessere Chancen, die Tiere vor einem möglichen Abwandern töten zu können. Zum Abschuss ermächtigt werden Jagdausübungs- und Jagdschutzberechtigte sowie speziell geschulte Jagdscheinhinhaber in den Landesforsten.