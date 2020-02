Gericht Thüringer Wölfin darf nicht geschossen werden

Hauptinhalt

Während der Abschuss der Wolf-Hund-Mischlinge in Thüringen in der kommenden Woche erleichtert werden soll, ist die Tötung ihrer Mutter weiterhin untersagt. Am Donnerstag betonte ein Gericht in Gera den besonderen Schutz der Wölfin.