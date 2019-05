Die Stadt Bad Liebenstein im Wartburgkreis verkauft das frühere "Kurheim Charlotte" an eine Tochter des Awo-Landesverbands. In dem Gebäude sollen künftig zwei Senioren-Wohngemeinschaften mit insgesamt 24 Plätzen, eine Begegnungsstätte, Büros sowie die Stadt- und Kurbibliothek untergebracht werden. Insgesamt will die Awo fünf Millionen Euro investieren. Der Stadtrat stimmte am Donnerstagabend dem Verkauf ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung zu. Der Preis beträgt rund 250.000 Euro.