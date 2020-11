Eine neue medizinische Studie unterstreicht das hohe Risiko, an Covid-19 zu sterben, wenn Patienten unter Herzrhythmusstörungen leiden. Forscher hatten dazu die Krankheitsverläufe von 435 Covid-19 Patienten untersucht. Ein knappes Fünftel von ihnen bekam Vorhofflimmern während des Krankenhausaufenthaltes. Wer unter diesen Symptomen bereits vor Corona gelitten hatte, hatte ein signifikant höheres Sterberisiko, unabhängig von anderen Vorschädigungen an Herz, Niere oder Lungen. Die Ergebnisse bestätigen andere Studien, die bereits auf den Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauferkrankungen und Corona-Sterberisiko hingewiesen hatten.

Mehrere kleine, offene Studien hatten es bereits angedeutet, jetzt bestätigt auch ein groß angelegter, gründlicher medizinischer Versuch: Das Malariamittel Hydroxychloroqin hat keine Wirkung bei Covid-19. In einer Studie mit 479 Covid-19 Patienten in 36 Kliniken in den USA konnte innerhalb von 14 Tagen weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung der Krankheitsverläufe festgestellt werden. Die Patienten stammten aus verschiedenen sozialen und ethnischen Schichten, waren im Schnitt 57 Jahre alt und zu 55,7 Prozent Männer. 20,1 Prozent von ihnen wurden auf Intensivstationen behandelt. Die Studie war doppelblind, das heißt weder Patienten noch Behandler wussten, wer den Wirkstoff und wer nur ein Placebo bekommen hatte. Hydroxychloroqin veränderte nicht, ob und wie lange Patienten beatmet werden mussten, noch verkürzte oder verlängerte es die Krankenhausaufenthalte. Damit bestätigte sich nicht, was nach Versuchen im Reagenzglas Anlass zur Hoffnung gegeben hatte: Dass der Wirkstoff die Aufnahme des Virus in die menschlichen Zellen und die Aktivität einiger Entzündungsreaktionen hemmt.