Die Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) in Leipzig und vom CSIR-National Physical Laboratory in Neu-Delhi werteten für ihre Untersuchung insgesamt zehn internationale Studien aus, die zwischen 2007 und 2020 den Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Erreger der Grippe und die Coronaviren Sars-CoV-1, Mers und Sars-CoV-2 untersuchten.

Diese Erkenntnisse sind besonders für die anstehende kalte Jahreszeit von Bedeutung, da die Menschen dann wieder vermehrt Zeit in beheizten Räumen verbringen werden. "Das Erwärmen der Frischluft sorgt auch dafür, dass diese trocknet", erklärt Prof. Alfred Wiedensohler vom TROPOS. In kalten und gemäßigten Klimazonen herrsche in Innenräumen während der Heizsaison meist ein sehr trockenes Raumklima, was die Ausbreitung der Coronaviren fördern könne.