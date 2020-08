Corona & Influenza Staub in der Luft kann Viren übertragen

Die kann man sich wie eine Mischung der beiden vorstellen, eine Schmierinfektion in der Luft sozusagen. Nur, dass die Viren nicht auf Türklinken sitzen, sondern auf winzigen Partikeln wie Staub oder Fasern umherwandern. Das Team hat eine Studie veröffentlicht, die auf Versuchen mit Grippeviren und Meerschweinchen basiert. "Für die meisten Virologen und Epidemiologen ist es wirklich schockierend, dass Staub in der Luft anstelle von Ausatmungs-Tröpfchen Influenzaviren übertragen kann, die Tiere infizieren können", sagte Forschungsleiter William Ristenpart vom UC Davis Department of Chemical Engineering. "Die implizite Annahme ist immer, dass die Übertragung in der Luft aufgrund von Atemtröpfchen erfolgt, die durch Husten, Niesen oder Sprechen freigesetzt werden."