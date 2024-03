Die japanische Raumfahrtmission Slim (Smart Lander for Investigating Moon) ist Anfang des Jahres 2024 erfolgreich auf dem Mond gelandet. Die Hauptmission war jedoch nur für zwei Wochen ausgelegt – also genau für die Zeit, die eine Tageslichtphase auf dem Mond dauert. In der Nacht fallen die Temperaturen dort auf etwa -160 Grad Celsius. Weder die Instrumente noch die Landefähre selbst waren dafür ausgelegt.

Die Primärmission von Slim endete am 31. Januar 2024. Doch wie ist die Mission bisher verlaufen? Am 6. September 2023 brach Slim in den Weltraum auf. Der erste Vorbeiflug am Mond erfolgte am 5. Oktober, der Eintritt in die Mondumlaufbahn am 25. Dezember 2023. Am 19. Januar 2024 glückte die historische Mondlandung. Vor Japan sind erst vier Länder erfolgreich und sanft auf unserem stellaren Nachbar gelandet: die ehemalige Sowjetunion, die USA, China und Indien.