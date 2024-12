Eine Forschungsgruppe aus Jena, Halle, Marburg und Bonn will die deutsche Landschaft der Nachtschmetterlinge erfassen und bestimmen. Eine bundesweite Überwachung (Monitoring) dieser Insekten ist das Ziel der Forschungsarbeit. Nachtschmetterlinge bilden in Deutschland eine artenreiche Tiergruppe mit 1.160 Arten – Gammaeule, Weinschwärmer, Schönbär oder Frostspanner sind nur eine geringe Auswahl davon.

Für die Nachtfalter werden in acht deutschen Städten und dort jeweils an fünf Standorten Kamera-Lichtfallen aufgestellt. Zwar werden die Insekten bei ihrer nächtlichen Aktivität gestört, aber nicht getötet. "Eine Lampe lockt die nachtaktiven Insekten an und alle zwei Minuten werden alle Insekten fotografiert, die sich auf einer Schaumstoffplatte unter der Lampe niedergelassen haben", erklärt Gunnar Brehm in einer Mitteilung der Friedrich-Schiller-Universität.