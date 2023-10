Der vierte Tag vom Silbersalz Science & Media Festival 23 ist vorbei. In der voll besetzten Leopoldina in Halle (Saale) warben sechs Forschende in zwei Teams für ihr Fachgebiet: Team Weltraum gegen Team Tiefsee. Es wurde Wissen ausgetauscht, es gab den ein oder anderen Lacher und das Publikum durfte die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Fragen löchern.

