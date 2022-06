Das Altpapier am 29. Juni 2022 Mehr Moral wagen

+++ Dass die Polizei in Deutschland Journalistinnen und Journalisten allzu oft als Feinde betrachtet, ist seit 2020 am Rande zahlreicher Demonstrationen gegen die Corona-Politik deutlich geworden. Amerikanische Kolleginnen und Kollegen, die über den Massenmord an einer Grundschule in Uvalde, Texas berichten wollten, haben nun in einem anderen Kontext ähnliche Erfahrungen gemacht. "The police were not letting us work. We were seen as enemies”, sagte ein Fotograf gegenüber der "Washington Post". Diese schreibt weiter: "A month after 19 children and two educators were killed at Robb Elementary School, a picture is emerging of a disastrous police response (…) But journalists who have flocked to Uvalde, Tex., from across the country to tell that story have faced near-constant interference, intimidation and stonewalling from some of the same authorities (…) Journalists have been (…) barred from public meetings and refused basic information about what police did during the May 24 attack."