Kroatien Zensur im Urlaubsparadies

Wie weit die Einschüchterungsversuche gehen können, konnte ich 2019 am eigenen Leib erfahren. Nachdem ich ausführlich über Pushbacks, also rechtswidrige Abschiebungen von Flüchtlingen an der kroatischen Grenze geschrieben hatte, wurde ich am Flughafen von Zagreb aus einem Flugzeug herausgeholt und von Polizisten der Antiterrorabteilung verhaftet. Der Vorwurf war konstruiert: Zwei Tweets von mir hätten die "moralischen Gefühle der Bürger" verletzt. Aus meiner Sicht rechtfertigte er keineswegs, dass ich den ganzen Tag in Untersuchungshaft verbrachte. Vor Gericht wurde ich schließlich in einem Fall zu einer Geldstrafe von unter 100 Euro verurteilt und in dem anderen freigesprochen. Für mich ein Beleg dafür, dass es in Wahrheit nicht um die beiden Tweets ging, sondern dass mich die Aktion einschüchtern sollte.

Zensur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen?

In Kroatien brauchen Journalisten starken Nerven – berichten sie Unbequemes, werden sie mit Klagen überzogen und eingeschüchtert. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto Ähnliche Einschüchterungsversuche haben auch andere Journalisten in Kroatien erlebt – und erleben sie bis heute, wobei sich in letzter Zeit eine neue Masche breitmacht: Journalisten werden mit Klagen überzogen, damit sie aufhören, über unbequeme Themen zu berichten. So erging es meinem Kollegen Hrvoje Zovko. Er ist Präsident des Kroatischen Journalistenverbandes und hat sich über Zensur bei seinem Arbeitgeber, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen HRT beklagt. Seine Kritik: Skandale, in die Regierungsmitglieder verwickelt sind, würden in den Nachrichtensendungen von HRT verschwiegen oder nur als Randnotiz vermeldet, selbst wenn sie in allen anderen Medien des Landes die Hauptnachricht des Tages seien. Immer wieder habe Zovko kritisch über Minister berichten wollen, ihm sei aber stets gesagt worden, dies sei "kein Thema".

"HRT geht seit vier Jahren gegen mich und meine Familie mit einer Reihe von Klagen vor. Sie haben mich in dieser Zeit schon zweimal gefeuert. Die erste Entlassung wurde vor Gericht als rechtswidrig bestätigt, aber nach einigen Monaten zurück am Arbeitsplatz wurde ich wieder grundlos gefeuert", sagt Zovko. Erst letzten Monat verlor HRT erneut eine Klage gegen ihn wegen angeblicher Rufschädigung. Es ging um die Aussage, dass HRT eigene Journalisten zensiere. Vor Gericht wurde er freigesprochen – die Richter kamen zu dem Schluss, dass Zovko die Wahrheit sagte. "Das Gericht entschied zu meinen Gunsten und damit haben wir zum ersten Mal in der Geschichte ein Urteil, dass die Existenz von Zensur bei HRT bestätigt“, so der Journalist.

Pressefreiheit durch Klagen eingeschränkt