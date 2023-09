Klimawandel in der Männerdomäne: Frauen im Anflug für den VSC Klingenthal

Eine der Pionierinnen des Skiprungs der Frauen: Ulrike Gräßler auf ihrer Heimatschanze in Eilenburg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Offenbar reicht es also nicht, eine Tradition zu haben, es kommt darauf an, sie neu zu interpretieren. Dass im Nachwuchszentrum des VSC Klingenthal inzwischen Jungen und Mädchen gemeinsam trainieren, ist auch Pionierinnen wie Ulrike Gräßler vom VSC Klingenthal zu verdanken. Auf ihrer Heimatschanze in Eilenburg startet sie im Alter von sechs Jahren. Vor fast 30 Jahren ist das alles andere normal: "Da sind Aussagen getroffen worden wie zum Beispiel, dass die Gebärmutter reißt, dass Frauen nicht standhalten können." 2009 findet im tschechischen Liberec die erste WM der Skispringerinnen statt. Ulrike Gräßler wird erste Vizeweltmeisterin, "ein fantastisches Gefühl", sagt sie, auch wenn sie anders als die Männer in diesem Fall keine Prämie bekommt und der Verband noch nicht so recht weiß, wie er damit umgehen soll, jetzt eine Vizeweltmeisterin zu fördern.

Selina Freitag ist froh, dass Sportlerinnen wie Ulrike Gräßer ihr den Weg geebnet haben. Der ist bei ihr allerdings schon familiär vorgezeichnet, denn ihr Vater ist Holger Freitag, Weltcupsieger in Harrachow 1983. Angefangen hat sie bei Herbert Neudert in Pöhla, "beim gleichen Trainer, der schon Jens Weißflog groß gemacht hat", wie Holger Freitag erklärt, viele Stürze und auch Tränen gab es anfangs trotzdem. 2022 ist sie Weltmeisterin im Teamspringen geworden. Im Sommer freut sie sich auf den Grand Prix in der Vogtland Arena, "weil es in der Heimat ist".

Hybride Zukunft für Sankt Anlauf

Aus dem Skispringen wird wegen des Schneetreibens erstmal ein Massenstart. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Heimat sind die Vogtland Arena und der VSC für viele ehemalige Aktive, so wie Christel Meinel-Stumpf, 1978 holt sie als Staffel-Schlussläuferin l Silber bei der WM in Lahti. Dann endet ihre Karriere wegen einer Liebesbeziehung zu einem DDR-Athleten. Die Funktionäre sehen bei internationalen Wettkämpfen Fluchtgefahr. Lange will sie vom Wintersport nichts mehr wissen. Heute ist sie mit zur Stelle, wenn die Rennleitung von Klingenthal aka Sankt Anlauf ruft. Als der Weltcup im verrückten Januar 2023 dann doch noch stattfindet, obwohl plötzlich Sturm und Schneetreiben herrschen, versorgt sie als Semmelengel die Athleten und fiebert in der Vogtland Arena mit:

Es krabbelt im Bauch. Irre. Man weiß, was das bedeutet, diese Anstrengung. Also ich bin mit Herzblut dabei! Christel Meinel-Stumpf DDR-Meisterin im Skilanglauf und Semmelengel

Am Ende kann auch das Skispringen noch stattfinden. Bildrechte: MDR / Konstanze Schneider Sie teilt die Leidenschaft mit den anderen im Team, die alles dafür geben, dass der Skisport im Vogtland eine Zukunft hat." Ob im Schnee oder auf Matten. VSC-Chef Alexander Ziron sagt im Rückblick: "Ja, wir haben gezockt, Gott sei Dank haben wir uns in den letzten 15 Jahren so eine gute Struktur aufgebaut, dass hier jeder weiß, mit wem er was zu besprechen hat. Dass man sich auch blind aufeinander verlassen kann!" Er hofft auf eine hybride Zukunft und baut vor, mit Netzen auf Matten.