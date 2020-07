Johann Wilhelm Ludwig Gleim, gemalt von Johann Heinrich Tischbein Bildrechte: Gleimhaus Halberstadt Zur Wiedereröffnung nach der durch das Coronavirus bedingten Schließung zeigt das Gleimhaus eine kleine Sonderausstellung zu Gesundheitswünschen. In der Kommunikation während der Pandemie haben sich die "Herzlichen Grüße" oft in Gesundheitswünsche verwandelt. Das Gut einer stabilen Gesundheit stand damals auch den Freunden Gleims vor Augen. Die kleine Schau versammelt poetische, herzerwärmende und heitere Gesundheitswünsche aus den Briefen des Gleim-Kreises und unterstreicht, wie wichtig die Anteilnahme der Freunde an der eigenen Gesundheit ist.

Informationen zur Ausstellung "Gesundheitswünsche aus dem Gleim-Kreis"



17. Mai bis 11. Oktober 2020



Gleimhaus - Museum der deutschen Aufklärung

Domplatz 31

38820 Halberstadt

Ernst Haeckel Bildrechte: imago images / Design Pics Mit der Ausstellung erinnert das Kulturhistorische Museum im Schloss an den bedeutenden Naturforscher, Evolutionsbiologen, Zeichner und Freidenker Ernst Haeckel, der bis zu seinem Abitur im Frühjahr 1852 in Merseburg lebte. Nach einem Einblick in Haeckels Merseburger Kindheit und Jugendzeit setzt die Präsentation ihren Schwerpunkt auf eine Auswahl von außergewöhnlich detailgetreu gezeichneten Bildtafeln aus seinen "Kunstformen der Natur". Zu sehen sind Pflanzen und Tiere, bevorzugt Meeresorganismen. Passend dazu werden den Tafeln großformatige, beeindruckende Bilder des Leipziger Unterwasserfotografen und Fotojournalisten Werner Fiedler gegenübergestellt.

Informationen zur Ausstellung Schönheiten des Meeres – Zeichnungen von Ernst Haeckel (1834-1919) und Fotografien von Werner Fiedler, Leipzig



14. März bis 23. August 2020



Kulturhistorisches Museum Schloss Merseburg

Domplatz 9

06217 Merseburg

Die Ausstellung zum "Gestrandeten Zug" in Wolmirstedt Bildrechte: MDR/Mario Köhne Auf der Strecke von Stendal nach Magdeburg strandete im April 1945 ein Gefangenen-Transport aus dem KZ Bergen-Belsen. 2.500 Menschen waren an Bord, in schrecklicher Verfassung, viele von ihnen starben auf der Fahrt. Amerikanische Soldaten befreiten die Gefangenen. Bauern aus Farsleben nahmen die Menschen auf, bevor sie zur Unterbringung in die Kasernen nach Hillersleben kamen.



Zur Erinnerung treffen sich die Überlebenden in den USA und in Israel bis heute. Ein Gymnasium in Wolmirstedt gründete den Verein "Gestrandeter Zug" und recherchierte genau - nun erinnert die Ausstellung an den "Gestrandeten Zug".

Informationen zur Ausstellung "13. April 1945 - Der gestrandeter Zug von Farsleben"



Zu sehen bis 31.12.2020



Museum Wolmirstedt

Schloßdomäne 4

39326 Wolmirstedt