Zum 100. Geburtstag gibt es für das Museum nun eine Sonderausstellung, die als eine Art Neuentdeckung gelten kann. Denn die Malerin Hedwig Marquardt, deren Werke dort ausgestellt werden, wurde erst vor 20 Jahren wiederentdeckt. Marquardt wurde im Dorf Biere in der Börde geboren. Allerdings hatte ihre Kunst seinerzeit in ihrer Heimat nicht für allzu große Begeisterung gesorgt.

Im Jahr 1912 malte die Künstlerin für ihre Heimatgemeinde in Biere ein Altarbild, das vom Symbolismus und Expressionismus inspiriert wurde. Der Pfarrer war allerdings nicht sehr glücklich über die Schenkung und zog deshalb den kirchlichen Gebietskonservator zu Rate. Doch der zeigte sich nicht entsetzt, erklärt Museumsleiterin Petra Koch: "Der Konservator kam angereist mit dem Zug und war total fasziniert. Deshalb schlug er vor, man könne ja am Anfang erst mal das Altarbild woanders aufstellen, damit die Gemeinde sich daran gewöhnt." Später verschwand es aber dennoch aus der Kirche.

Und so stiegen die Preise für die Kunstwerke an, aber auch das Interesse, sagt die Museumsleiterin. "Ich denke, da hat jede Region wahrscheinlich so ihre tollen Frauen. Und man ist überrascht, was für hochwertige Kunst eigentlich wirklich zum Vorschein kommt."