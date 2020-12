75 Jahre DEFA Dokumentarfilmerin Alice Agneskirchner – geprägt von DEFA-Filmkunst

Es waren zwei DDR-Dokumentarfilme, die Alice Agneskirchner, aufgewachsen in Bayern, im Fernsehen sah und die sie tief beeindruckten: "Es war auch wichtig, dass diese Filme von Frauen stammten, dass also Regisseurinnen solche Arbeiten in der DDR machen konnten". Es waren Gitta Nickels "Zwei Deutsche" und Helke Misselwitz' "Winter Adé", die Agneskirchner in die DDR führten. Später traf sie Gitta Nickel und erzählte ihr davon, wie wichtig der Film für sie war. "Sie wirkte etwas irritiert, aber ich hoffe, sie hat sich doch gefreut", meint die Regisseurin im MDR KULTUR-Podcast "DEFA 75".