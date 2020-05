Die Vokalmusik-Gemeinde lauert jedes Jahr auf den Frühling. Denn da gibt's in Leipzig das Internationale A-cappella-Festival mit hochkarätigen Gruppen, und natürlich singen die Gastgeber auch selbst, das Ensemble Amarcord. Doch 2020 ist bekanntlich alles anders. Keine Konzerte, kein Festival – alles abgesagt, oder? Wie viele andere Künstler auch sind die Amarcord-Herren kreativ geworden, und halten an der guten alten Idee fest, das Eröffnungskonzert in der Thomaskirche stattfinden zu lassen. Natürlich ohne Publikum, dafür mit Kameras und Mikros als Livestream und Radioübertragung in Koproduktion mit dem MDR und in Kooperation mit Arte.