All die Werke, die wir hier spielen, sind ja keine Museumsstücke. Wir müssen Lebendigkeit und vor allem Spannung in die Musik bringen.

Auf dem Album findet sich auch Musik von Carl Heinrich Graun, dem Kapellmeister Friedrich des Großen Bildrechte: IMAGO

Zwei bekannte Violinkonzerte von Johann Sebastian Bach bilden das Zentrum der CD. Um sie herum gruppiert Noally mit seinem Ensemble "Les Accents" unbekannte Werke von Bachs Kollegen Johann David Heinichen, Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch, Christoph Förster und Johann Gottlieb Graun.



Auf die Idee zu dem Album ist Noally gekommen, weil er Bachs Violinkonzerte aufnehmen wollte. "Ich stellte mir die Frage: Was haben denn die anderen deutschen Komponisten seiner Generation zu diesem Genre beigetragen? Was haben sie zur selben Zeit für Violinkonzerte geschrieben?"



Beim Sichten des Materials habe er dann festgestellt, dass darunter sehr viele Konzerte für zwei Violinen waren, eine populäre Form in der damaligen Zeit. "Bach hat ja auch einige Doppelkonzerte komponiert. So habe ich Solokonzerte und Doppelkonzerte ausgewählt und – damit es klanglich farbiger wird – auch Konzerte, in denen Streichinstrumente mit Blasinstrumenten wie Traversflöte oder Oboe solistisch kombiniert werden", erklärt Noally.