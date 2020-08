In Leipzig läuft aktuell eine Ausstellung zum 90. Geburtstag des Malers Günter Thiele. Ab 18. August sind in der Galerie Schwind Arbeiten aus der gesamten Schaffenszeit des Künstlers zu sehen.

Leipziger Stadtmaler

Bekannt ist Thiele vor allem für seine Stadtbilder. In der Ausstellung nehmen besonders seine Leipziger Stadtansichten einen Schwerpunkt ein. Seine beobachtenden und unaufgeregten Werke wirken wie Momentaufnahmen: In zurückhaltenden Farben und genau abgebildeten Architekturen zeigt Thiele darin Alltagsszenen zwischen Häuserzeilen und Parks. "Ich bin treuer Realist gewesen, ich wollte Straßen malen," erklärt Thiele heute. Im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen, sieht er als sein Lebensmotto, angelehnt an die amerikanische Schriftstellerin Pearl S. Buck.

Die Leipziger Stadtlandschaft beherrscht sein Oeuvre in der für ihn typischen farblichen Zurückgenommenheit. Wolfgang Schilling, MDR KULTUR

Viele der gemalten Stadtansichten sind heute in dieser Form nicht mehr vorzufinden. Thiele ist mit seinen Werken so auch ein Chronist der Stadt Leipzig. Beobachtende alltägliche Szenen im Stadtbild zeichnen Günter Thieles künstlerisches Schaffen aus. Bildrechte: Galerie Schwind, Leipzig

Die Berliner Leipziger Schule

Der in Leipzig geborene Günter Thiele studierte Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. 1960 kehrte er nach Leipzig zurück und arbeitete als Messegrafiker und freischaffender Künstler. Ab 1975 war er als Lehrender an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig tätig. Hier übernahm er auch die Grundlagenausbildung von Vertretern der Neuen Leipziger Schule, wie Neo Rauch.

Auch mit 90 noch künstlerisch tätig