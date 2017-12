John Grisham, Daniel Cole, Susanne Schädlich - Die besten Bücher 2017

Woran denken wir, wenn wir an einen Spaziergang denken? An einen Ausflug ins Grüne, an den Gang durch eine schöne Altstadt, einen Park mit spielenden Kindern. Aber was, wenn das Grün abgebrannt ist, die Altstadt in Trümmern liegt und die spielenden Kinder geflüchtet sind? "Der Spaziergänger von Aleppo", so hat der 1946 geborene, syrische Schriftsteller Niroz Malek die 57 Miniaturen aus seiner Heimatstadt genannt. Es sind Momentaufnahmen eines Lebens im Ausnahmezustand, eines Lebens im Krieg.