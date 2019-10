Filmstart "Born In Evin": Filmische Recherche-Reise im Iran

Die 1983 in einem iranischen Gefängnis geborene Schauspielerin Maryam Zaree spürt in ihrem ersten Film "Born In Evin" ihrer eigenen Vergangenheit nach. Und erzählt so von einem viel zu wenig bekanntem Kapitel der iranischen Zeitgeschichte.