Einer der berühmtesten Filme des spanischen Regisseurs Luis Buñuel, der Dokumentarfilm "Land ohne Brot" verdankt seine Existenz einem unglaublichen Zufall. Buñuels Freund Ramón Acin kaufte zur Finanzierung des Films ein Lotto-Los – und gewann! So entstand im Jahre 1932 das erschütternde Meisterwerk über ein abgelegenes, bitterarmes Dorf in der spanischen Extremadura, in dem die Zeit stehengeblieben ist.