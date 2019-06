Dieser südkoreanische Film nach einer Erzählung von Haruki Murakami war im vergangenen Jahr einer der großen Erfolge in Cannes und galt als Palmen-Kandidat, erhielt sie aber nicht. Jetzt endlich kommt das Meisterwerk ins Kino. Eine hypnotische, gleichsam schwebende Kamera nimmt uns mit in das Leben eines jungen Mannes der selbst in der Schwebe zu hängen scheint, in einem Zustand der Unentschlossenheit und Unbestimmtheit.

Protagonist des Films ist Jong-su, gespielt vom südkoreanischen Jungstar Yoo Ah-in. Bildrechte: Capelight Pictures Jong-su lebt in einem Ort an der Grenze zu Nordkorea, die Propagandasprüche des Regimes wehen lauttönend herüber. Er, der vom Jungstar Yoo Ah-in gespielt wird, hält sich gerade so über Wasser, wäre gern Schriftsteller, findet aber sein Thema nicht. Während eine alte Bekannte nach Afrika geht, soll er sich um deren Katze kümmern, die er aber nie zu Gesicht bekommt, sodass er an ihrer Existenz zu zweifeln beginnt, genauso wie auch sein wurzelloses Leben keine Realität mehr hat.