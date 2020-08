Die schrecklichen Zeichen sind eindeutig da, aber werden sie richtig verstanden? Der Kinderwagen steht in Flammen, am Haus des Familienvaters Xhafer (hervorragend in seiner zunehmenden Verzweiflung: Mišel Matičević) hängt eine tote Ratte. Der Mitarbeiter eines Pharmazie-Unternehmens vermutet, dass ihn die Kollegen fertig machen wollen, weil er aus dem Kosovo stammt – ein ungeliebter Exilant, dessen Namen niemand richtig ausspricht.