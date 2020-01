Deutsches Remake "Freies Land": Spannender Thriller zur Nachwendezeit

Hauptinhalt

In der Nachwendezeit treffen in der ostdeutschen Provinz ein ehemaliger DDR-Polizist und ein westdeutscher Beamter aufeinander. Gemeinsam sollen sie einen Vermisstenfall lösen. In "Freies Land" entwickelt Regisseur Christian Alvart ("Dogs of Berlin") einen spannenden Fall, der auch die gesellschaftlichen Wirren nach der Wende nicht auslässt.