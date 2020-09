Parvis (Benjamin Radjaipour), ein junger Deutsch-Iraner aus Hildesheim, muss nach einem Ladendiebstahl in einem Heim für Geflüchtete als Übersetzer Sozialstunden leisten. Er trifft dort auf ein Geschwisterpaar (Banafshe Hourmazdi und Eidin Jalali) und verliebt sich in den jungen Mann. Parvis versteht, dass auch er als Angehöriger der zweiten Generation schon zu den Privilegierten gehört – eine wichtige neue Perspektive in diesem Film, der in jeder Hinsicht neue Horizonte eröffnet.

Diese Zukunft, dieser Futur 3, liegt in einem Erzählen, das von innen kommt, und in einer Utopie des Zusammenlebens, die der autobiografische und sehr wahrhaftige Film mit großer Zärtlichkeit seinen Figuren gönnt. So wie in dem Film reibungslos und selbstverständlich hochprofessionelle Darsteller neben Laien agieren (Shariats eigene Eltern sind hier zu sehen), so verbindet er auch höchst unterschiedliche Erzählelemente – wilde Partys, unverkrampfte Sexszenen, innige Momente der Gemeinsamkeit, sogar echte Homevideos aus der Kindheit des Regisseurs – zu einer sehr lebendigen Einheit.