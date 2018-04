Professor Goodman hat sein Leben in den Dienst der Aufklärung gestellt, schonungslos deckt er Aberglauben und okkulte Betrügereien auf, bis drei rätselhafte ungelöste "Ghost Stories" sein Weltbild ins Wanken bringen. Sie müssen weder an Geister glauben noch ein ausgesprochener Fan des Genres sein, um diesen bildstarken, sehr originellen Film genießen zu können, in dem übrigens auch Hobbit-Darsteller Martin Freeman in einer schön-seltsamen Rolle zu sehen ist.



Die britischen Regisseure Jeremy Dyson und Andy Nyman, der den skeptischen Professor selbst spielt, haben einen intelligenten, herrlich gruseligen Horror gedreht, der sich durch Raffinesse, Fantasie und düsteren Humor auszeichnet – und einen so tollen Schluss bietet, dass sicher selbst ein dreihundertjähriges Schlossgespenst verblüfft erblassen würde.