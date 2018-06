Mitten in der Kinderbuch-Abteilung der prachtvollen New York Library stehen in einer Glasvitrine der originale Winnie Puuh und seine Plüschtier-Freunde, ein berührender Anblick. Dieser Film erzählt die Geschichte seines Besitzers.

Der kleine Christopher Robin (Will Tilston) war der Sohn einer desinteressierten Mutter (Margot Robbie) und des Autors A. A. Milne (Domhnall Gleeson), der schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt war. Christophers Stoff-Figuren inspirierten den Vater zu seinem berühmten Kinderbuch, doch der Junge blieb ein Fremder in der Familie. Als auch noch bekannt wird, dass er Christopher Robin ist, läuft eine Riesen-Werbemaschine an, die ihn als kleinen Superstar weltweit vermarktet.