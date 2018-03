Sie sprang als erste Frau in einem Wettbewerb den dreifachen Axel, ihre selbstgenähten Kostüme waren so grob wie ihr Auftreten. Als Opfer einer tyrannischen Mutter – sehr zurecht erhielt Allison Janney für diese prachtvolle Trash-Figur einen Oscar – eines prügelnden Ehemanns (Sebastian Stan), als verlachte Unterklassen-Eisprinzessin in einer schicken Glitzerwelt, zieht Tonya automatisch unsere Sympathien auf sich in dieser sehr unterhaltsamen, filmischen Rettung einer Ehre, die sie nie hatte.