"Sprache öffnet uns die Welt, sie kann uns ermöglichen, in die Gedankenwelt eines wildfremden Menschen einzutauchen, in andere Länder gedanklich zu reisen, in andere Welten und Lebensweisen, in die Realitäten von Menschen, die wir nie zuvor getroffen haben. Sprache ist also sehr mächtig, sie kann uns die große weite Welt erschließen, kann uns aber auch begrenzen, sie kann dazu führen, dafür, dass es für bestimmte Ereignisse oder Perspektiven keine Worte gibt in unserer Sprache, wir ebenjene nicht sofort wahrnehmen und im Blick haben."