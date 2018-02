In diesem Buch geht's ganz klar zur Sache: Balzverhalten und Verführungsrituale, Paarung und Schwangerschaft, Geburt und Aufzucht. Man erfährt vom unterschiedlichen Familien- und Gruppenleben im Tierreich. Schnell wird beim Lesen klar, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Brutale Rivalen-Kämpfe werden ebenso wenig verschwiegen wie die Tatsache, dass eine Paarung auch mit dem Tod des Männchens enden kann. Es ist von Sex gegen Bezahlung die Rede, von Selbstbefriedigung oder von gleichgeschlechtlichen Paaren. Außerdem erfährt man eine Menge kuriose Details: So muss das Stichling-Männchen seiner Angebeteten erst einmal zeigen, ob es körperlich fit ist. Das macht es, indem es in schnellem Zick-Zack vor ihr herschwimmt. Oder: Bei den Bonobos ist die Beziehung der Mutter zu ihren Söhnen besonders eng, sie hält ein Leben lang. Das geht so weit, dass sie bei der Partnerwahl ihres Sohnes mitmischt und bei den potentiellen Weibchen für ihn vermittelt.

Mit aufzublätternden Panoramaseiten bekommen die originellen Zeichnungen von Anke Kuhl noch einmal einen Extra-Stellenwert, denn auf diesen Seiten erklären sie ausschließlich den Inhalt – und der hat es in sich: Per Zeichnung wird – ganz ohne Prüderie - gezeigt, wie die Tiere "es" machen. Es gibt eine Doppelseite "Geniale Genitalien / Penisse" und eine Doppelseite "Geniale Genitalien / Vagina".



So eigentümlich, brutal oder skurril vieles in diesem Buch anmuten mag – es zeigt doch, dass die verschiedenen Tierarten nur so überleben können. Einteilungen in "normal" und "unnatürlich" erübrigen sich völlig, denn der Reichtum an Sexpraktiken, Auswahlverfahren, Lebensweisen und wie der Nachwuchs aufgezogen wird, ist im Tierreich nahezu unerschöpflich.