Das Musical "Carabret" hat am Samstag am Deutschen Nationaltheater in Weimar Premiere gefeiert. In den letzten anderthalb Jahren war das Stück u.a. in Altenburg, Halle und Dessau zu sehen. Vor allem der zeitlose Stoff mit seinen aktuellen Bezügen macht das Musical so beliebt: Berlin in den frühen 1930er-Jahren, die Hauptstadt der Weimarer Republik ist bekannt für ihr pulsierendes Nachtleben, das Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt anlockt, doch der drohende politische Bruch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten zeichnet sich bereits ab.

In diesem Stück geht es um das, was Menschlichkeit ausmacht, und das, was sie bedroht. Wolfgang Schilling, MDR KULTUR-Theaterkritiker

Der amerikanischen Schriftsteller Cliff Bradshaw landet im legendären Kit Kat Klub, in dem die Swing-Sängerin Sally jeden Abend auf der Bühne steht. Als Sally plötzlich gefeuert wird, sucht sie Zuflucht bei Cliff und die beiden werden ein Paar. Währenddessen verblasst der inspirierende internationale Charme Berlins und einst zugewandte Menschen salutieren bald mit Hakenkreuzarmbinde. Die Machtergreifung der Nazis lässt Cliff an einem Leben in Deutschland zweifeln, während Sally an ihrem Traum, ein Star zu werden, festhält. Ein Conférencier führt durch das Geschehen, John Kanders Musik ist von Jazz und Ragtime der 1930er-Jahre inspiriert. Spätestens seit der Verfilmung des Musicals mit Liza Minnelli in der Hauptrolle sind die Songs weltberühmt. In "Cabaret" trifft Berlins multikulturelles Nachtleben der 1930er-Jahre auf den erstarkenden Nationalsozialismus. Bildrechte: Candy Welz

Inszenierung mit neuen Perspektiven