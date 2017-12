Oper. L'opéra de Paris

Der Schweizer Regisseur Jean-Stéphane Bron führt uns in einen der berühmtesten musikalischen Tempel der Welt, in die Pariser Oper. Anderthalb Jahre war er in dieser wunderbaren Institution unterwegs, er erkundete jeden Winkel, zeigt das Zusammenwirken der Gewerke, den Kraftakt einer Operninszenierung, das perfekte Räderwerk einer Aufführung, von der Bühne bis zur Näherei.