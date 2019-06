Man traut seinen Augen kaum! Ganz nackt, ohne nobilitierende Passepartouts und Rahmen sind 19 zum Teil nur briefmarkengroße Selbstporträts in einer Vitrine als Gruppe montiert. Sie zeigen Rembrandt selbst in verschiedenen Lebensaltern, Verkleidungen und Rollen, Affekten und Emotionen, vielgestaltig und doch charakteristisch offenbaren sie: "Rembrandts Strich". Eben unter diesem Titel befasst sich jetzt eine Ausstellung im Kupferstichkabinett des Dresdner Residenzschlosses mit dem grafischen Werk des Künstlers. Anlass ist sein 350. Todestag im Oktober. Stephanie Buck, die Direktorin des Kupferstich-Kabinetts und Kuratorin erklärt zum Titel der Schau, der "Strich" stehe für die "freie freche, zugleich auch sorgsame und sehr präzise Handschrift Rembrandts" und verweise auch auf die Persönlichkeit des Künstlers und "die Spur, die er lässt."

Mit 20 Zeichnungen und fast der gesamten Druckgrafik verfügt das Kupferstich-Kabinett über einen bedeutenden und früh angelegten Bestand, der auch den Kern bildet für die opulente, in fünf Kapitel gegliederte Schau. Dazu kommen Leihgaben, die sehr selten aus der Hand gegeben werden. Allen voran die Silberstiftzeichnung aus dem Berliner Kabinett, die Rembrandt 1633 von Saskia, seiner Braut, anfertigte. Buck zufolge schaut die ihn darin "ganz frisch unter einem Sommerhut an, im Schatten der Stirn noch ein ganz klarer Blick." Diese Silberstiftzeichnung lasse die Fragilität und zugleich die Kraft des Stiftes erkennen" Für die Kuratorin ist das Werk "ein ganz kleines intimes Format, das aber alles überstrahlt:

Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Noch aus dem gängigsten Motiv nach antiker oder biblischer macht Rembrandt ein psychologisches Kammerspiel, seine Darstellungen sind lebendig und nah an der Wirklichkeit, ohne sie imitierend abzubilden. Welche erschöpfte Ruhe in der Kreidezeichnung der alten Frau im Sessel! Welches Drama um den strampelnden Ganymed, den der Adler vor den Augen seiner Eltern entführt. Eine Vorzeichnung zum großen Gemälde befindet sich nebenan in der Galerie. Wobei Vorzeichnung eigentlich nicht der richtige Begriff ist, wie Kunstwissenschaftler Jürgen Müller, Mitherausgeber des Katalogs, findet. Rembrandt habe die Zeichnung zum Denken in Bildern genutzt, als Interpretationsmöglichkeit. Dabei habe er dauernd die Techniken gewechselt: