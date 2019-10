"Skin" – Filmkritik und Trailer zur Geschichte eines Nazi-Aussteigers

Diese Geschichte ist im Grunde zu schön, um wahr zu sein, aber sie beruht wirklich auf gut recherchierten Fakten. Bryon Widner (mit verzweifelter Intensität von Jamie Bell gespielt) wächst in einer neofaschistischen, US-amerikanischen Gruppierung auf, den Hammerskins. Seine eigene Familie ist in dem braunen Sumpf tief verwurzelt und schreckt vor brutalen Gewalttaten nicht zurück. Er ist über und über mit scheußlichen Nazi-Symbolen tätowiert.

Aufgrund seiner Liebe zu Julie will Bryon sein Leben ändern Bildrechte: 24 Bilder

Als er sich in Julie (Danielle Macdonald), Mutter von drei kleinen Mädchen, verliebt, beginnt die im doppelten Sinne schmerzhafte Ablösung. Bedroht von den alten Kumpanen entfernt sich Bryon für immer aus dem alten Milieu. Unterstützt wird er dabei von einem afro-amerikanischen Sozialarbeiter und heutigem guten Freund. Widner entfernt zugleich die Zeichen auf seiner Haut, was sich über Monate hinzieht, doch so wird er buchstäblich wieder sichtbar.