Mit dem von Bonnie aus einer Gabel selbst gebastelten Forky kommt ein neues Spielzeug hinzu, dem es wegen seines ungewöhnlichen Aussehens sehr an Selbstvertrauen fehlt. Die Actionszenen in Josh Cooleys Animations-Meisterwerk sind schlichtweg atemberaubend, es gibt viel Spannung und leichten, nostalgischen Horror in einem Antiquitätenladen, eine Liebesgeschichte von wahrem Hollywoodformat und vor allem wieder ein bewegendes Hohelied auf Toleranz, Loyalität und Zusammenhalt – also Werte, die wir alle gerade bitter nötig haben, ob wir nun aus Plaste und Elaste oder Fleisch und Blut sind.