Bei der Berlinale wurde Christian Petzolds neuer Film mit den glänzenden Hauptdarstellern Franz Rogowski und Paula Beer zurecht hochgelobt, auch wenn er letztlich ohne Preis blieb. In dieser Verfilmung des berühmten, autobiografisch geprägten Exilromans von Anna Seghers aus dem Jahre 1944 geht der Regisseur einen ungewöhnlichen Weg.

Um seine Flucht in Frankreich fortzusetzen, muss Georg die Identität des toten Schriftstellers Weidel annehmen und trifft kurz darauf auf dessen Frau Marie. Bildrechte: Schramm Film/Christian Schulz

Er übernimmt die wesentlichen Konstellationen und Figuren des Romans, diese verzweifelten Versuche der deutschen Emigranten aus dem letzten Schlupfloch Marseille vor den Faschisten zu fliehen, und versetzt sie in die heutige französische Hafenstadt, in unsere Zeit mit ihren neuen Fluchtbewegungen. Dadurch entsteht eine beunruhigende Reibung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, eine sehr emotionale und zugleich intellektuell herausfordernde, niemals platt polemisierende Bearbeitung des Stoffs, der in diesem klugen Verfahren seine andauernde Gültigkeit erweist.