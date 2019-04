Regisseur Julian Schnabel, der selbst Maler ist, konzentriert sich in seinem beeindruckenden Film auf diese letzten, ungemein kreativen und zugleich tragischen Monate, in einem unruhigen, bewegten Film, der genau die nervöse, angespannte Stimmung dieser Schaffensphase aufgreift. Van Goghs Bruder Theo, erfüllt von tiefer Sorge und Zuneigung, wird von Rupert Friend gespielt, Oscar Isaac zeigt einen arroganten, selbstverliebten Gauguin. Willem Dafoe aber, der für diese Rolle sehr zurecht eine Oscarnominierung erhielt, gestaltet in seiner Rolle ein großartiges, ergreifendes Porträt von einem verletzlichen, zweifelnden und gejagten Mann, das man sich jetzt genauso einprägen wird wie die berühmten Selbstporträts des Künstlers.