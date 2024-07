Permakultur Gärtnern im Schlüssellochbeet

Schlüssellochbeete werden seit einigen Jahren in Trockengebieten Afrikas verwendet. Diese Hochbeetform schützt vor Tierfraß, führt den angebauten Pflanzen Nährstoffe zu und reduziert die erforderliche Wassermenge. In Gebieten mit großer Sommerhitze und wochenlanger Trockenheit ist der Schlüssellochgarten hervorragend geeignet.

Auch das Brauchwasser kann in den Korb geschüttet werden. So gelangt es tief in die Erde und die Pflanzen werden von unten bewässert. Gerade in Trockenzeiten spart dies Wasser, da nicht so viel verdunstet.