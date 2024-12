Wer die Pflanzen im Garten betrachtet, denkt nur selten an den Teil unter der Erde. Dabei ist der unterirdische Teil unter Umständen größer als der oberirdische, sichtbare. Schauen Sie sich eine Baumkrone an. Und dann schauen Sie auf die Erde. Dort ist nichts zu sehen. Doch das Geflecht der Wurzeln hat die gleichen Ausmaße wie die Krone.

Für uns unsichtbar verankern sich die Pflanzen mit ihren Wurzeln in der Erde. Sie bilden feine Wurzeln, mit denen sie Wasser und Nährstoffe aufnehmen können. Diese Wurzeln strecken sie weit, weit aus. So kann Roggen seine Wurzeln etwa einen Meter in die Tiefe strecken. Insgesamt können einzelne Roggenwurzeln bis zu 80 Meter lang wachsen! Feigen strecken in trockenen Landstrichen eine dicke Versorgungswurzel weit in die Tiefe - bis zu 120 Meter. Bohnen tun sich mit Knöllchenbakterien zusammen, versorgen diese mit Nährstoffen und bekommen im Gegenzug Stickstoff.