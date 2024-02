Ihre heutige Aufgabe als moderne Botschafter der reichen kulturellen Tradition Mitteldeutschlands, die zugleich hochwertige Musik crossmedial, genre- wie generationsübergreifend lebendig machen, zeigen die MDR-Ensembles in zahlreichen weiteren Jubiläums-Auftritten. So sind sie beim Filmmusik-Konzert "Prinz Achmed" am 16. März in Suhl und beim Kammermusik-Marathon am 23. März in Leipzig zu erleben. Ein Crossover-Projekt der Extra-Klasse verspricht der Mai, wenn MDR SPUTNIK das MDR-Sinfonieorchester auf die große Bühne des SPUTNIK Springbreaks bittet.

Der MDR unterstreicht zudem im Jubiläumsjahr seine historisch gewachsene Rolle als Förderer zeitgenössischer Musik mit Auftragswerken international renommierter Komponisten. Bereits im Januar hatte die a capella Oper "Ordo virtutum" des Schotten James MacMillian beim "Nachtgesang" in der Leipziger Peterskirche ihre gefeierte Uraufführung. Es folgen am 10. März die Weltpremiere von Thomas Larchers "Love and the Fever" in Leipzig und am 24. Mai in Erfurt die Uraufführung von Michael Obsts "Songbook".