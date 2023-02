Jane Eyre und ihre Schicksalsschläge

So beginnt Jane Eyre mit der Erzählung ihrer Lebensgeschichte, die das Waisenkind zunächst in das Haus der Familie Reed spülen sollte. Hier setzt auch das Musical an. Als junge Frau blickt sie vom Bühnenrand auf ihr zehnjähriges Selbst, das auf einem Dachboden hockt und ganz verträumt in einem Buch nach etwas Glück sucht – Glück, das sie in der Wirklichkeit nicht findet, wo sie vielmehr den Boshaftigkeiten der Tante und vor allem des Cousins John ausgesetzt ist:

Du bist dumm, ein Idiot. Du bist hässlich. Na klar, ein Waisenkind. Kenn deinen Platz! Aus dem Musical "Jane Eyre"

So nimmt die Geschichte ihren Lauf: Jane landet in einem trostlosen Kinderheim. Dort ist sie immerhin mit ihren Träumen nicht mehr allein und findet eine Freundin, die jedoch von einer Krankheit dahingerafft wird. Doch diese Schicksalsschläge können das Mädchen in seinem Glauben an ein besseres Leben nicht brechen.

Keine Opferrolle

Eve Rades als Jane Eyre auf der Bühne in Nordhausen. Bildrechte: Julia Lormis Eve Rades hat die Rolle der Jane Eyre im Musical übernommen. Für die Berlinerin ist es bereits die vierte Musical-Produktion in Nordthüringen. Sie stand dort unter anderem schon als Sally Bowles in "Cabaret" auf der Bühne. Auf ihrem Nachtschränkchen lag das Buch von Charlotte Brontë jedoch nicht: "Ich habe das Buch zuvor nicht gelesen, aber zur Vorbereitung habe ich mir das Hörbuch angehört."

Die Musical-Darstellerin war beeindruckt vom Schicksal einer Frau im viktorianischen England voller Standesdünkel. "Jane geht ja nicht in die Opferrolle, sondern sie beißt sich durch. Sie sagt ja auch schon am Anfang des Buches, dass man seinem Herzen folgen soll und dass dann alles gut wird. Manchmal fühlt sich das erstmal steinig an. Aber jeder Stein ist ja im Endeffekt auch eine Erkenntnis", so Eve Rades.

Große Meldodien von Paul Gordon

Eve Rades und Jonas Hein, der die Rolle des Edward Fairfax Rochester spielt. Bildrechte: Julia Lormis Der Komponist Paul Gordon lässt keinen Zweifel daran, wohin seine Musik zielt. Vor über 20 Jahren hat er die Story in ein Musical-Drama gezaubert und liefert alles, was von ihm erwartet wird: Große Melodien, dramatische Orchestereinsätze und immer wieder Duette der Hauptakteure, denn natürlich gibt es auch für Jane eine Hoffnung und die heißt Edward Fairfax Rochester.

Nun könnten die beiden doch einfach zusammen sein – nein, Charlotte Brontë hat ihre Helden auf eine lange verschlungene Reise geschickt. Das weiß auch Regisseur Ivan Alboresi. Er begegnete der Romanvorlage bereits in seiner italienischen Heimat: "Im Englischunterricht in Italien geht man logischerweise durch die englische Literatur. Charlotte Brontë ist eine wichtige Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben, zu einer Zeit, in der das als Frau außergewöhnlich war."

Uraufführung am Broadway

Alboresi ist seit sechs Jahren in Nordhausen und dort vor allem als Ballettchef tätig. Er inszeniert aber auch immer wieder Musicals – mit "Jane Eyre" sogar eine Deutschlandpremiere. Zwar wurde Gordons Bühnenfassung schon im Jahr 2000 auf dem Broadway gefeiert, aber im deutschsprachigen Raum gab es bislang erst eine Inszenierung in Oberösterreich.

Viktorianisches Kostümflair

Die Kostüme in Nordhausen versprühen viktorianisches Flair. Teilweise tragen die Figuren auffallende Haarteile. Bildrechte: Julia Lormis "Es gibt hier eine sehr gute Maskenabteilung, die Perücken frisiert und geknüpft hat. Ich suche immer ganz viel Bilder und lasse mich davon inspirieren. Dafür habe ich zuhause eine große Buchsammlung. Mit dem, was mir gefällt arbeite ich, ich zeichne und mache so meine Entwürfe", erklärt Pascal Seibicke, der bei der Inszenierung zuständig für Bühne und Kostüme war.

Wandelbare Bühnenräume

Seibicke gastierte mit seiner Kunst schon an vielen deutschen Theatern. Für Nordhausen entwickelte er eine raffinierte Szene: Hier fahren acht hohe, quadratische Säulen wie von Geisterhand gesteuert hin und her. Sie stehen mal solitär, mal bilden sie im Schulterschluss mit anderen eine Wand. Dadurch schaffen sie sehr rasch individuelle, oft auch intime Räume. In dieser wandelbaren Szene kämpft sich Jane Eyre bis zu ihrem – wie könnte es anders sein – Happy End durch.