"Im Prinzip ist in dem Vertrag, den ich jetzt habe, alles drin was ich brauche an Datenvolumen, Telefonie mit Flat und so weiter. Und das Gleiche hat zum Beispiel mein Sohn für ein Drittel des Preises", berichtet Siegfried Peter aus der MDRfragt-Community. Wie ihm geht es vielen Smartphone-Usern. Die meisten behalten ihre Verträge oft über Jahre und verpassen dabei die Chance, ihren Vertrag an ihr eigenes Nutzungsverhalten anzupassen.