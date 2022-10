Industrie, Wohnraum oder Nahrungsmittel-Anbau: Alles braucht Platz. Angesichts knapper werdender Ressourcen stehen diese wichtigen Pfeiler des Wohlstandes gewissermaßen in Konkurrenz – zumindest was den Flächenverbrauch anbelangt. Das lässt sich grob an einem Beispiel im Örtchen Wiedemar in Sachsen zeigen. Dort stand bis vor Kurzem im Raum, dass sich der US-amerikanische Tech-Konzern Intel niederlassen könnte.

Michael Berger von der "Bürgerinitiative kein Industriegebiet zwischen Wiedemar, Brehna, Delitzsch". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Giga-Fabrik von Intel entsteht nun zwar bei Magdeburg, allerdings will die Gemeinde Wiedemar eine Fläche von über 400 Hektar so vorbereiten, dass sich dort in Zukunft ein großer Industrie-Investor niederlassen könnte. Das gefällt nicht allen. Die "Bürgerinitiative kein Industriegebiet zwischen Wiedemar, Brehna, Delitzsch" will das verhindern.



Also für mich ist maßgebend der Flächenverbrauch. Weil das ist enorm, was hier versiegelt werden soll", sagt Michael Berger von der Initiative. Diese würde so der Landwirtschaft und damit der Nahrungsmittel-Produktion entzogen. Auch die Natur müsste weichen.