Mut, Wut und persönliche Erfahrungen

Während der knapp anderthalb Stunden ging es um Wut und Mut, um eigene, starke Emotionen, um subjektive Wahrheiten und um das Teilen persönlicher Erfahrungen. Das wurde besonders bei den Wortmeldungen aus dem Publikum deutlich: Hier sprachen viele Menschen über ihre Erfahrungen in der DDR und der Zeit danach. Es ging auch darum, warum die Debatten um die ostdeutsche Geschichte und ihr Bezug zur Gegenwart so emotional und mit so viel Wut ablaufen und um die "Durchpolitisierung" der Sprache.

Und egal, wer sich zu Wort meldete oder was gesagt wurde – von scharfer Kritik an Putin bis hin zu dem Wunsch, dass man im Osten mehr schätzen sollte, was man bis heute erreicht hat: Es wurde jedem sehr aufmerksam zugehört, teils applaudiert oder mit Gemurmel protestiert. Jeder konnte seine Meinung äußern.

Bildrechte: MDR/Vivien Vieth

Diskussionen um Meinungsfreiheit

Anlass für die Gesprächsreihe ist laut PEN Berlin neben den anstehenden Landtagswahlen auch eine steigende Anzahl von Menschen, die das Gefühl haben, in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt zu sein. "Das Hauptproblem – und das sehen wir wirklich als ein demokratie-politisches Problem – ist, dass die Menschen zunehmend das Gefühl haben, dass sie nicht mehr frei sagen können, was sie denken. Das ist der Grund, warum wir reagieren wollen", so Sprecherin Eva Menasse. Die Menschen sollten die Möglichkeit bekommen, sich bei den Veranstaltungen zu äußern und "vielleicht auch ein bisschen Luft rauszulassen".