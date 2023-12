Wie tickt Deutschland? Die Google Suchtrends sind in jedem Jahr eine Fieberkurve dessen, wonach die Menschen hierzulande suchen. Fußballer Harry Kane, Sängerin Tina Turner, Rammstein-Sänger Till Lindemann, der Film "Oppenheimer" oder die ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" – all das seien Suchtrends in diesem Jahr gewesen, sagt Hannah Samland von Google Deutschland: "In unserer Schlagzeilen-Kategorie sehen wir große geopolitische Themen wie den Israel-Gaza-Konflikt – was auch das Top-Thema in der Kategorie ist – aber auch lokale Meldungen wie zum Beispiel den vermeintlich freilaufenden Löwen in Berlin."